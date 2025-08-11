Пассажиры Turkish Airlines задержались во Внуково из-за проблем с багажом

Пассажирам, прилетевшим этой минувшей ночью из Турции, пришлось задержаться во Внуково на несколько часов. Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила на борт трех рейсов из Антальи их багаж. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Вещи доставили другим бортом. Для получения багажа нужно было предъявить паспорт, посадочный талон и багажную бирку. Это уже не первый случай, когда пассажирам Turkish Airlines приходится долго ждать свои чемоданы во Внуково.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.