Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 07:15

Транспорт

Пассажиры Turkish Airlines задержались во Внуково из-за проблем с багажом

Пассажиры Turkish Airlines задержались во Внуково из-за проблем с багажом

Движение на ряде набережных в центре Москвы восстановлено

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном дожде 11 августа

Аэропорт Краснодара начал активный набор персонала

ВСМ Москва – Санкт-Петербург сэкономит время жителям столицы и Подмосковья

Собянин: в Москве упростят установку зарядных комплексов для электромобилей

ВСМ Москва – Санкт-Петербург появилась на карте столичного метро

"Мой район. Новости": в Москве протестируют мини-электробус

"Мой район. Новости": число маршрутов электробусов в Москве достигло 220

В Москве построят более 30 новых станций метро за пять лет

Пассажирам, прилетевшим этой минувшей ночью из Турции, пришлось задержаться во Внуково на несколько часов. Авиакомпания Turkish Airlines не загрузила на борт трех рейсов из Антальи их багаж. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Вещи доставили другим бортом. Для получения багажа нужно было предъявить паспорт, посадочный талон и багажную бирку. Это уже не первый случай, когда пассажирам Turkish Airlines приходится долго ждать свои чемоданы во Внуково.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспорттуризмвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика