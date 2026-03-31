31 марта, 23:55

Пожарный погиб при ликвидации возгорания на "Нижнекамскнефтехиме"

Фото: МАХ/"ГУ МЧС России по Республике Татарстан"

Один пожарный погиб и еще трое пострадали во время ликвидации возгорания на предприятии "Нижнекамскнефтехим" в Нижнекамске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"Сегодня при исполнении служебного долга трагически погиб пожарный 29-й пожарной части – командир отделения Марат Назипов", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что прибыв к месту ЧП в составе дежурного караула, Назипов приступил к боевому развертыванию для тушения пожара и спасения людей. В этот момент произошел взрыв, в результате которого 27-летний пожарный получил несовместимые с жизнью травмы.

МЧС России выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Пожар на предприятии "Нижнекамскнефтехим" возник 31 марта. По данным СМИ, в результате ЧП погибли 3 человека, еще 72 пострадали.

По словам гендиректора предприятия Марата Фаляхова, площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. В настоящее время пожар удалось локализовать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

происшествияпожаррегионы

