31 марта, 22:01

Культура

Спектакль "Король лир" в Театре Вахтангова перенесли в связи с болезнью актера

Спектакль Юрия Бутусова "Король лир", который должен был состояться 31 марта, перенесен на 30 июня в связи с болезнью одного из артистов. Об этом сообщили в Театре имени Евгения Вахтангова.

"Мы до последнего надеялись, что актеру станет лучше, и он сможет выйти на сцену, но здоровье человека важнее самого лучшего спектакля", – отметила пресс-служба, не называя его имени.

Как уточняет ТАСС, артисты вышли на сцену и объявили о переносе непосредственно перед началом показа. Актеру потребовалась помощь медиков, но в госпитализации необходимости не было. Зрители пожелали ему выздоровления аплодисментами.

В театре отметили, что билеты останутся действительными с сохранением мест. Если для зрителей эта дата неудобна, то они могут сдать билеты в кассу.

Ранее "Мосбилет" предложил приобрести билеты в три столичных театра со скидкой в честь годовщины с момента запуска сервиса.

В частности, до 1 апреля на сайте можно применить промокод и получить скидку 20% на спектакли в Театре имени Н. В. Гоголя, которые пройдут в мае. Также скидка предоставляется на спектакли в Театре "Школа драматического искусства".

культуратеатргород

