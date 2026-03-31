Олимпийский чемпион по гандболу Кокшаров умер во время сборов

Олимпийский чемпион в составе сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров скончался во время сборов команды. Об этом РИА Новости сообщил заслуженный тренер СССР по гандболу Владимир Максимов.

"Для того чтобы знать причину, нужен патологоанатом. А то, что известно, команда была на сборе, он не пришел на завтрак, открыли номер, где он проживал, и Эдика уже не стало", – отметил он.

Максимов назвал Кокшарова той частицей команд, с которой спортсмены стали чемпионами мира и Европы. Тренер также подчеркнул его большой вклад, указав, что Кокшаров работал в Краснодаре и за рубежом в команде, которая дважды выиграла кубок Европейских чемпионов. Он рассказал, что в последнее время тренер работал в Бресте.

Свои соболезнования также принес председатель Высшего Совета Федерации гандбола РФ Сергей Шишкарев, назвав Кокшарова одним из лучших игроков.

"Его достижения говорят сами за себя. В золотом олимпийском финале в Австралии он забил пять мячей в ворота шведской сборной. У нас был период совместного сотрудничества в национальной сборной России. Мы видели, как отдавался Эдуард Александрович работе, сколько сил и умения вкладывал в любимое дело", – подчеркнул он.

Кроме того, Шишкарев обратил внимание, что смерть Кокшарова стала невосполнимой утратой. Он пообещал, что организация окажет необходимую поддержку семье спортсмена.

О смерти Кокшарова стало известно 31 марта. Ему было 50 лет. Подробности о причинах смерти, а также о дате прощания и похорон пока неизвестны.

Спортсмен родился 4 ноября 1975 года в Краснодаре. Выступал на позиции левого крайнего, а также долгое время был капитаном национальной команды. После завершения игровой карьеры он работал тренером, возглавляя мужскую сборную России и "Мешков Брест".

