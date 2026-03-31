31 марта, 20:43

Олимпийский чемпион по гандболу Кокшаров умер во время сборов

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Олимпийский чемпион в составе сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров скончался во время сборов команды. Об этом РИА Новости сообщил заслуженный тренер СССР по гандболу Владимир Максимов.

"Для того чтобы знать причину, нужен патологоанатом. А то, что известно, команда была на сборе, он не пришел на завтрак, открыли номер, где он проживал, и Эдика уже не стало", – отметил он.

Максимов назвал Кокшарова той частицей команд, с которой спортсмены стали чемпионами мира и Европы. Тренер также подчеркнул его большой вклад, указав, что Кокшаров работал в Краснодаре и за рубежом в команде, которая дважды выиграла кубок Европейских чемпионов. Он рассказал, что в последнее время тренер работал в Бресте.

Свои соболезнования также принес председатель Высшего Совета Федерации гандбола РФ Сергей Шишкарев, назвав Кокшарова одним из лучших игроков.

"Его достижения говорят сами за себя. В золотом олимпийском финале в Австралии он забил пять мячей в ворота шведской сборной. У нас был период совместного сотрудничества в национальной сборной России. Мы видели, как отдавался Эдуард Александрович работе, сколько сил и умения вкладывал в любимое дело", – подчеркнул он.

Кроме того, Шишкарев обратил внимание, что смерть Кокшарова стала невосполнимой утратой. Он пообещал, что организация окажет необходимую поддержку семье спортсмена.

О смерти Кокшарова стало известно 31 марта. Ему было 50 лет. Подробности о причинах смерти, а также о дате прощания и похорон пока неизвестны.

Спортсмен родился 4 ноября 1975 года в Краснодаре. Выступал на позиции левого крайнего, а также долгое время был капитаном национальной команды. После завершения игровой карьеры он работал тренером, возглавляя мужскую сборную России и "Мешков Брест".

Читайте также


спорт

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

