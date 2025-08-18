18 августа, 17:15Туризм
Турпоток в Крым может превысить 7 млн человек в 2025 году
Рекордное количество туристов приехало в Крым в этом сезоне. По итогам 2025 года, полуостров могут посетить более 7 миллионов человек.
О росте турпотока, в том числе, свидетельствуют очереди на Крымском мосту. Утром 18 августа со стороны Тамани досмотра ожидают почти 1,8 тысячи машин. Время в очереди составляет примерно 4 часа. Со стороны Керчи скопилось более 300 автомобилей.
