18 августа, 17:15

Туризм

Турпоток в Крым может превысить 7 млн человек в 2025 году

Рекордное количество туристов приехало в Крым в этом сезоне. По итогам 2025 года, полуостров могут посетить более 7 миллионов человек.

О росте турпотока, в том числе, свидетельствуют очереди на Крымском мосту. Утром 18 августа со стороны Тамани досмотра ожидают почти 1,8 тысячи машин. Время в очереди составляет примерно 4 часа. Со стороны Керчи скопилось более 300 автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

