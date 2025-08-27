Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 07:45

Наука

Ученые доказали существование отцовского инстинкта

Ученые доказали существование отцовского инстинкта

Эксперты опровергли теорию о секретных выбросах химикатов

"Мослекторий": Кирилл Половников – о новой физике

Эксперт рассказал о возможных сбоях в работе техники из-за крупной вспышки на Солнце

Нейросеть Алиса рассказала, как изменилась активность Солнца за последние 10 лет

Вторая крупнейшая вспышка произошла на Солнце

Десять вспышек зафиксировано на Солнце

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 25 августа

Ученые зафиксировали самые мощные за последние два месяца вспышки на Солнце

Магнитная буря ожидается с 28 по 30 августа

Ученые доказали существование отцовского инстинкта, который работает не хуже материнского. Они утверждают, что папы понимают своих новорожденных детей на уровне нейронов и могут буквально читать их мысли.

Во время исследований молодых отцов на МРТ-сканере увидели, что их мозг по-особому реагировал на собственных детей – активировались зоны, которые отвечают за эмоции, вознаграждение и понимание мыслей других людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика