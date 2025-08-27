27 августа, 07:45Наука
Ученые доказали существование отцовского инстинкта
Ученые доказали существование отцовского инстинкта, который работает не хуже материнского. Они утверждают, что папы понимают своих новорожденных детей на уровне нейронов и могут буквально читать их мысли.
Во время исследований молодых отцов на МРТ-сканере увидели, что их мозг по-особому реагировал на собственных детей – активировались зоны, которые отвечают за эмоции, вознаграждение и понимание мыслей других людей.
