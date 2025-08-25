Вторая за день сильная вспышка произошла на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Солнце была зафиксирована еще одна мощная вспышка класса М, ставшая второй за понедельник, 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Согласно данным ученых, взрывы происходят из-за края солнечного диска, где, вероятно, находится частично скрытая большая группа солнечных пятен.

"Риски X вспышек выставлены на наивысшие значения с середины лета", – уточняется в сообщении.

В свою очередь, на сайте Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") добавили, что вспышка M1.0 произошла в группе пятен 4197 и продолжалась около пяти минут.

Ранее ученые сообщили о самой мощной вспышке на Солнце, которая произошла впервые с 20 июня 2025 года. Ее пик пришелся на 08:24 по московскому времени. Мощность достигла уровня M4.6, что соответствует четвертой категории по современной системе оценки, отметили исследователи.

На тот момент центры активности находились на значительном расстоянии от направления к Земле, но в течение ближайших суток они могут переместиться, из-за чего вероятность их воздействия на планету значительно возрастет. Первые эффекты от выбросов плазмы могут ощущаться на Земле вечером 25 августа.

