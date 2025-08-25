На Солнце зафиксирована крупнейшая вспышка за два месяца

Фото: 123RF/stockgiu

Ученые зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку с 20 июня 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

Ее пик пришелся на 08:24 по московскому времени в понедельник, 25 августа. Мощность вспышки достигла уровня M4.6, что соответствует четвертой категории по современной системе оценки, отметили исследователи.

В настоящее время центры активности находятся на значительном расстоянии от направления к Земле, но в течение ближайших суток они могут переместиться, из-за чего вероятность их воздействия на планету значительно возрастет.

По прогнозам ученых, первые эффекты от выбросов плазмы могут ощущаться на Земле вечером 25 августа. При этом основное влияние ожидается во второй половине дня 26-го числа.

В середине прошлой недели ученые зарегистрировали два выброса гигантских протуберанцев на звезде. Второй произошел спустя четыре часа после первого, который стал одним из крупнейших за последние годы. Субстанция в определенный момент превысила размеры Солнца, а затем оторвалась от звезды.

Спустя еще сутки на обратной стороне Солнца был зафиксирован третий взрыв подряд. Взрывы произошли на невидимой стороне звезды, поэтому их источник остался недоступным для прямых наблюдений. При этом никаких угроз для Земли не было.

