Третий взрыв подряд произошел на Солнце

Видео: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Третий взрыв подряд зафиксирован на обратной стороне Солнца, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В организации объяснили, что взрывы произошли на невидимой стороне звезды, поэтому их источник остается недоступным для прямых наблюдений. При этом никаких угроз для Земли нет.

Накануне ученые зарегистрировали два выброса гигантских протуберанцев на звезде. Второй произошел спустя четыре часа после первого, который стал одним из крупнейших за последние годы. Субстанция в определенный момент превысила размеры Солнца, а затем оторвалась от звезды.

Однако специалисты заверили, что эти взрывы также не несли угрозы для Земли.