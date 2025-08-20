Ученая Кравченко: повторного новолуния в августе не ожидается

Фото: 123RF/digoarpi

Повторного новолуния, которое называют "Черной" Луной, в августе не ожидается. Явление предвидится только в 2028 году, рассказала Агентству "Москва" старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

"Черная" Луна – это не астрономический термин, а культурный, народный и астрологический феномен. В большинстве случаев так вызывают второе новолуние в одном календарном месяце. Последнее новолуние было 24 июля, а следующее наступит 23 августа", – отметила она.

По словам ученой, в августе этого года произойдет только одно новолуние, а два таких явления ожидаются 1 и 31 декабря через три года.

Кравченко пояснила, что существует такое понятие, как "сезонная Черная Луна". Под ним понимается третье новолуние из четырех в одном астрономическом сезоне. Именно таким и станет новолуние 23 августа, которое произойдет между солнцестоянием 21 июня и равноденствием 23 сентября.

"Новолуние – это абсолютно обычное и естественное событие, никакой мистики в нем нет. В отличие от полнолуния, новолуние происходит, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем", – добавила специалист.

СМИ ранее сообщали, "Черная" Луна, связанная с апокалиптическими пророчествами, появится в небе 22 августа. Явление, предположительно, упоминается в Библии, на что указывают люди, верящие в пророчества. Например, в Евангелии от Марка говорится: "Солнце померкнет, и Луна не даст света своего".

