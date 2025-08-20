"Черная" Луна появится на небе 22 августа

Фото: 123RF/jamescolecreative

"Черная" Луна, связанная с апокалиптическими пророчествами, появится в небе 22 августа. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Это астрономическое явление происходит, когда вторая новая Луна восходит в течение одного календарного месяца. Новолуние проходит между Землей и Солнцем, из-за чего обращенная к планете сторона спутника остается в тени и не видна невооруженным глазом.

При этом явление, предположительно, упоминается в Библии, на что указывают люди, верящие в пророчества. Например, в Евангелии от Марка говорится: "Солнце померкнет, и Луна не даст света своего".

Однако ученые уверены, что никаких причин для тревоги нет. Доцент кафедры физики в Сиракузском университете США Уолтер Фримен отметил, что если новолуние происходит в начале месяца, то следующее может произойти до его окончания. С точки зрения астрономии, это новолуние не отличается от любого другого.

"Черная" Луна будет в пике 22 августа. Явление происходит примерно раз в 33 месяца, так что его следующее появление прогнозируется на 20 августа 2028 года.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институте солнечно-земной физики СО РАН рассказывали, что скорость солнечного ветра резко увеличилась после того, как Земля вошла в область корональной дыры на Солнце. Однако магнитосфера пока что удерживает нагрузку и находится в зеленой зоне.