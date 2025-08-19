Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа, 17:24

Наука

Земля вошла в поток солнечного ветра из корональной дыры на Солнце

Фото: 123RF/mkarco

Скорость солнечного ветра резко увеличилась после того, как Земля вошла в область корональной дыры на Солнце. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институте солнечно-земной физики СО РАН.

"Магнитосфера пока удерживает нагрузку и находится в зеленой зоне", – указали специалисты.

Ранее эксперты предупреждали об усилении солнечного ветра и связанных с ним геомагнитных бурь на Земле в ближайшие сутки. Однако ученые обратили внимание, что изначально наблюдения не соответствовали прогнозам. В частности, ожидаемой скорости ветра в 800–900 километров в секунду утром 19 августа зафиксировано не было.

Вместе с тем на Солнце наблюдалось некоторое усиление вспышечной активности. Однако выраженных трендов специалисты не фиксировали, эти процессы не оказывали влияние на Землю.

Ранее ученые рассказали, что на стороне Солнца, обращенной к Земле, практически полностью исчезли пятна. Они уменьшились настолько, что при поверхностном осмотре более четырех из девяти областей их не удается найти даже на высокоточных космических снимках.

Выбросы плазмы зафиксированы на Солнце

Читайте также


наука

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика