Второй подряд гигантский протуберанец зафиксирован на Солнце

Видео: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Ученые зафиксировали еще один выброс гигантского протуберанца на Солнце, который произошел спустя четыре часа после первого. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

Субстанция двигалась в том же направлении, уточнили эксперты. При этом ученые заверили, что оба выброса не несут угрозы для Земли, поскольку движутся в сторону внешних планет.

Первый выброс протуберанца произошел утром 20 августа. Он стал одним из самых крупнейших за последние годы. Субстанция, зарегистрированная вблизи южного полюса, в определенный момент превысила размеры Солнца (около 1,5 миллиона километров) и к 10:00 полностью оторвалась от звезды.

Ученые объяснили, что протуберанцы представляют собой опасные явления космической погоды из-за своих размеров, но их движение хаотично, поэтому вероятность удара по Земле невелика. Последний крупный протуберанец достиг планеты 1 июня этого года, вызвав почти трехдневную магнитную бурю.