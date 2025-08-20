20 августа, 17:35Наука
Второй подряд гигантский протуберанец зафиксирован на Солнце
Субстанция двигалась в том же направлении, уточнили эксперты. При этом ученые заверили, что оба выброса не несут угрозы для Земли, поскольку движутся в сторону внешних планет.
Первый выброс протуберанца произошел утром 20 августа. Он стал одним из самых крупнейших за последние годы. Субстанция, зарегистрированная вблизи южного полюса, в определенный момент превысила размеры Солнца (около 1,5 миллиона километров) и к 10:00 полностью оторвалась от звезды.
Ученые объяснили, что протуберанцы представляют собой опасные явления космической погоды из-за своих размеров, но их движение хаотично, поэтому вероятность удара по Земле невелика. Последний крупный протуберанец достиг планеты 1 июня этого года, вызвав почти трехдневную магнитную бурю.
