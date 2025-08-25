РАН заявила, что на Солнце продолжается рост активности

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Солнце продолжается рост активности, сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые подчеркнули, что за неполные сутки было зафиксировано 10 солнечных вспышек, 3 из которых были сильного уровня M. Последняя вспышка данного класса произошла в 18:18 по московскому времени.

В РАН также отметили, что, несмотря на высокую активность Солнца, вспышек высшего X-уровня почти наверняка еще не было.

"Предположительно, сегодня ночью активная область полностью покажется из-за горизонта и тогда можно будет сделать хотя бы примерные прикидки ее размеров и энергии и сформировать хотя бы предварительный грубый прогноз", – уточнили эксперты.

В лаборатории добавили, что в настоящее время нет никакого понимания, в какую сторону качнется маятник солнечной активности в следующие дни.

"На данный момент воздействие солнечной активности на Землю практически исключено. Решающими в этом плане станут ближайшие пара дней. Если число и мощность солнечных вспышек за это время не пойдут на спад, прогнозы на вторую половину недели начнут окрашиваться в красные цвета", – заключили в РАН.

Ранее ученые сообщили о самой мощной вспышке на Солнце, которая произошла впервые с 20 июня 2025 года. Ее пик пришелся на 25 августа 08:24 по московскому времени. Мощность достигла уровня M4.6, что соответствует четвертой категории по современной системе оценки.

Позже на Солнце была зафиксирована еще одна мощная вспышка класса М. Согласно данным ученых, взрывы происходят из-за края солнечного диска, где, вероятно, находится частично скрытая большая группа солнечных пятен.