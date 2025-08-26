Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Новая вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

Ученые выяснили, что балл вспышки, зафиксированной 26 августа в 08:25 по московскому времени, составляет M4.52, что сопоставимо с другой сильной вспышкой M4.56. Последнюю выявили в 08:24 25 августа, она стала самой крупной с 20 июня текущего года.

"Оба события, таким образом, примерно равны друг другу", – резюмировали исследователи.

За прошедшую ночь активность Солнца лишь возросла и, исходя из тенденций, в течение суток может достигнуть высшего уровня X. При этом центры солнечной активности успели сместиться, поэтому часть из них расположена в 50 градусах от линии Солнце – Земля. Ученые считают, что такое смещение считается безопасным, но лишь с некоторым запасом прочности.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщали, что на Солнце отмечается рост активности. Только за 25-е число фиксировали как минимум 10 вспышек, три из которых были сильного уровня M.

До этого на Солнце произошел выброс одного из крупнейших за последние годы протуберанцев. Он был зарегистрирован вблизи южного полюса, а его структура в определенный момент превысила размеры самого светила, достигнув около 1,5 миллиона километров.

