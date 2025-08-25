Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 18:15

Наука

Ученые зафиксировали самые мощные за последние два месяца вспышки на Солнце

Ученые зафиксировали самые мощные за последние два месяца вспышки на Солнце

Магнитная буря ожидается с 28 по 30 августа

Новости мира: космический корабль Crew Dragon Dragon компании Space X отправился к МКС

На Солнце зафиксировали 8 вспышек 23 августа

Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце

"Роскосмос" показал видео с мышами на борту спутника "Бион-М"

"Мослекторий": Александр Каширский – о насекомых

Новости регионов: фрегат "Маршал Шапошников" выполнил учебную стрельбу в Японском море

Останки древней цивилизации обнаружили водолазы у берегов Александрии

Собянин представил космические разработки, созданные московскими школьниками

Ученые зафиксировали максимальный риск самых мощных вспышек на Солнце с середины лета. Как уточняют астрофизики Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, речь идет о вспышках Х-класса.

Они выбрасывают огромное количество энергии и излучения. Вспышки поступают из-за края солнечного диска, где, по мнению ученых, может располагаться крупная группа солнечных пятен. Такие явления способны не только вызвать сильные геомагнитные бури на Земле, но и нарушить работу спутников и систем связи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика