Ученые зафиксировали самые мощные за последние два месяца вспышки на Солнце

Ученые зафиксировали максимальный риск самых мощных вспышек на Солнце с середины лета. Как уточняют астрофизики Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, речь идет о вспышках Х-класса.

Они выбрасывают огромное количество энергии и излучения. Вспышки поступают из-за края солнечного диска, где, по мнению ученых, может располагаться крупная группа солнечных пятен. Такие явления способны не только вызвать сильные геомагнитные бури на Земле, но и нарушить работу спутников и систем связи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.