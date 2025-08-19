Форма поиска по сайту

19 августа, 07:45

Наука

Редкий парад планет увидели горожане в небе над Москвой

В ночь на вторник, 19 августа, жители Москвы стали свидетелями редкого астрономического явления – в одном ряду на небе выстроились Луна, Меркурий, Венера и Юпитер. Максимального эффекта парад планет достиг в 4 часа утра, когда над горизонтом появился Меркурий.

Многие астрономы-любители и москвичи вышли на улицу, чтобы не пропустить момент. Такой парад планет – редкое событие. Подобное может повторится только через несколько лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

