Редкий парад планет увидели горожане в небе над Москвой

В ночь на вторник, 19 августа, жители Москвы стали свидетелями редкого астрономического явления – в одном ряду на небе выстроились Луна, Меркурий, Венера и Юпитер. Максимального эффекта парад планет достиг в 4 часа утра, когда над горизонтом появился Меркурий.

Многие астрономы-любители и москвичи вышли на улицу, чтобы не пропустить момент. Такой парад планет – редкое событие. Подобное может повторится только через несколько лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.