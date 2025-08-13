Высокая активность наблюдается на Солнце

Фото: телеграм-канал "Космическая погода – xras.ru"

Ученые зафиксировали продолжающуюся высокую активность в виде вспышек на Солнце в среду, 13 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Согласно прогнозу на ближайшие сутки, геомагнитная обстановка будет спокойной, сопровождающейся возможными умеренными возмущениями.

"Вспышечная активность – высокая, с тенденциями к стабилизации", – уточнили в РАН.

В свою очередь, в предыдущие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, с интенсивными вспышками на Солнце, которые, однако, не представляли опасности для Земли.

Немногим ранее ученые предупредили о сильных магнитных бурях, которые могут обрушиться на планету, в связи с выбросами плазмы на Солнце. Последний раз подобное явление зафиксировали в начале июня. Тогда возмущения достигали четвертого уровня из пяти возможных.