Ракета "Ангара-1.2" вывела военные спутники на орбиты

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракета "Ангара-1.2", запущенная с космодрома Плесецк, вывела военные спутники на целевые орбиты. Их приняли на управление наземные средства космических войск ВКС, сообщило Минобороны РФ.

Как отметили представители оборонного ведомства, с аппаратами установлена и поддерживается устойчивая связь, а их бортовые системы работают в штатном режиме.

Ракета стартовала в 12:32 по московскому времени в четверг, 21 августа. На ее борту находились космические аппараты, обеспечивающие интересы МО РФ. При этом ведомство не уточняло, о каких именно устройствах идет речь.

После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

20 августа с Байконура запустили ракету "Союз-2.1б" со спутником "Бион-М" № 2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух-дрозофил. Планировалось, что выведение объекта на орбиту пройдет за 9 минут 23 секунды.

Спутник должен был попасть туда с наклонением высотой 370–380 километров. Ученые хотят проверить ее биологическую безопасность, так как космическая радиация и другая геомагнитная обстановка на ней выше, чем на традиционных орбитах.