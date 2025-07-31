В "Роскосмосе" сообщили о продолжающейся утечке воздуха на российском сегменте МКС

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Утечка в промежуточной камере модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) все еще продолжается, однако ее скорость заметно снизилась. Об этом сообщил замглавы "Роскосмоса" Сергей Крикалев на пресс-конференции в преддверии запуска корабля Crew Dragon Endeavour с экипажем миссии Crew-11.

"Утечка продолжается. Мы продолжаем усилия по ее поиску и устранению – недавние ремонтные работы серьезно сократили скорость утечки воздуха", – отметил Крикалев, которого цитирует ТАСС.

Замглавы "Роскосмоса" добавил, что российские и американские специалисты работают сообща, чтобы в максимально быстрые сроки устранить утечку окончательно.

Крикалев также рассказал, что совместная работа России и США по программе МКС продолжится как минимум до 2030 года. В частности, страны будут сотрудничать по вопросу сведения станции с орбиты.

"Работая вместе, мы нашли профиль сведения, на который уйдет порядка двух лет. Так что нам придется работать вместе как минимум пока мы ее не затопим", – заключил он.

На днях делегация "Роскосмоса" во главе с гендиректором организации Дмитрием Бакановым прибыла в американский город Хьюстон для встречи с руководством NASA и экипажем корабля Crew Dragon, в составе которого россиянин Олег Платонов.

Баканов обсудит с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи планы по взаимодействию и сотрудничеству, в том числе касательно российской орбитальной станции и миссии дальнего космоса.