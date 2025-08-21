Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 12:48

Ракета "Ангара-1.2" стартовала с космодрома Плесецк

Фото: Минобороны России

Космические войска России провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, ракету запустили в 12:32 по московскому времени. На ее борту находятся космические аппараты в интересах МО РФ. В министерстве не уточнили, о каких именно устройствах идет речь.

Накануне с Байконура стартовала ракета "Союз-2.1б" со спутником "Бион-М" № 2 с 75 мышами и 1,5 тысячи мух-дрозофил. Планировалось, что выведение объекта на орбиту пройдет за 9 минут 23 секунды. Спутник должен был попасть туда с наклонением высотой 370–380 километров.

Запуск связан с намерением ученых проверить биологическую безопасность орбиты, так как на ней космическая радиация и другая геомагнитная обстановка больше, чем на других.

Новости регионов: жители Свердловской и Тюменской областей увидели старт ракеты "Союз"

