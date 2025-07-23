Российские туроператоры запустили экскурсии на космодромы

Туроператоры предлагают россиянам провести отпуск на космодромах "Байконур" и "Восточный". В рамках туров можно увидеть подготовку к запуску ракеты, познакомиться с космонавтами и посетить ключевые объекты космической инфраструктуры, включая стартовые площадки, ангары и жилые зоны для экипажей.

Туры обычно рассчитаны на три-четыре дня и предназначены преимущественно для взрослых, поскольку предполагают длительные переезды и проживание непосредственно на территории космодрома. На ближайшие старты космических кораблей с "Байконура" все места уже распроданы, отмечают организаторы.

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