18 июля, 15:15Туризм
Бронирование отелей в Геленджике после объявления об открытии аэропорорта выросло на 30%
Бронирование отелей в Геленджике после объявления об открытии аэропорорта выросло на 30%. Первый рейс после трехлетнего перерыва отправился на курорт в пятницу, 18 июля.
Как теперь будут летать самолеты из Москвы в Геленджик? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Отели в Геленджике в августе будут стоить от 40 тысяч рублей
- В РСТ рассказали, с чем связана популярность рейсов в Геленджик