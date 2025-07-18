Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

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18 июля, 15:15

Туризм

Бронирование отелей в Геленджике после объявления об открытии аэропорорта выросло на 30%

Бронирование отелей в Геленджике после объявления об открытии аэропорорта выросло на 30%

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Бронирование отелей в Геленджике после объявления об открытии аэропорорта выросло на 30%. Первый рейс после трехлетнего перерыва отправился на курорт в пятницу, 18 июля.

Как теперь будут летать самолеты из Москвы в Геленджик? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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