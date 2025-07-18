Бронирование отелей в Геленджике после объявления об открытии аэропорорта выросло на 30%. Первый рейс после трехлетнего перерыва отправился на курорт в пятницу, 18 июля.

Как теперь будут летать самолеты из Москвы в Геленджик? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.





