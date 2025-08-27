"Росатом" может выйти на замкнутый ядерный топливный цикл к 2030 году

Фото: rosatom.ru

"Росатом" планирует к 2030 году первым в мире продемонстрировать замкнутый ядерный топливный цикл. Об этом в ходе форума "Технопром-2025" рассказала директор по управлению научно-техническими программами и проектами, директор департамента госкорпорации Наталья Ильина.

По ее словам, ядерный энергокомплекс состоит из трех объектов.

"Это энергоблок естественной безопасности с реактором БРЕСТ, первый в мире завод по производству плотного топлива. Кстати, он уже реализован на площадке в Северске (Томская область. – Прим. ред.)", – приводит слова Ильиной РИА Новости.

Она также подчеркнула, что первый объект уже построен. Сейчас в рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" в Томской области строится опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) IV поколения на основе инновационной реакторной установки.

Планируется, что в состав ОДЭК войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод. Он включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.

Реализация отраслевого проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике.

Ранее стало известно, что в Москве 25 сентября состоится первый в истории человечества "атомный саммит". Его планируется провести в рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию атомной отрасли России.

Как подчеркивал Владимир Путин, ветераны атомной отрасли смогли создать надежный ядерный щит для страны. Государство обязано им своим суверенным развитием и технологическим заделом. В настоящее время в атомной отрасли работают около полмиллиона человек, добавил президент.

