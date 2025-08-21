Первый в истории "атомный саммит" пройдет 25 сентября в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве 25 сентября состоится первый в истории человечества "атомный саммит". Об этом рассказал гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Президент (Владимир Путин. – Прим. ред.) дал полное добро", – приводит его слова ТАСС.

Саммит планируется провести в рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию атомной отрасли России. В ходе саммита, по словам Лихачева, Путин, некоторые национальные лидеров, главы государств и правительств обсудят вопросы атомных технологий.

"Мы тоже ждем этого со всей ядерной семьей. Несмотря на все санкционные тучи и грозы, мы сохраняем единство. И даже такие представители отъявленных недружественных стран, как США, Франция, Германия нам все-таки говорят, что вот сейчас все рассеется и все будет хорошо", – добавил Лихачев.

Ранее Путин поздравил с 80-летием атомной отрасли ее работников и ветеранов. Как отметил президент, атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь страны. Россия гордится именами выдающихся основателей ядерного проекта, талантливыми учеными, инженерами и специалистами, подчеркнул Путин.

Глава государства также заявлял, что в стране нужно наращивать фундаментальные и прикладные научные исследования. Особое внимание стоит уделить разработке модульных реакторов малой мощности и реакторов на быстрых нейтронах.