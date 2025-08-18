Первоначальный ипотечный взнос могут отменить для родителей с детьми в России

Для родителей с детьми могут отменить первоначальный взнос по ипотечному кредиту. По мнению авторов инициативы, это упростит приобретение жилья и может подтолкнуть к расширению семьи.

В настоящий момент первоначальный взнос составляет до 30% от стоимости квартиры, а для многих накопить 2 миллиона рублей или более почти невозможно, особенно при наличии хотя бы одного ребенка.

