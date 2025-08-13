Объем вылова лосося вырос в России на 13,5%

Объем вылова лососевых рыб вырос в России на 13,5% по отношению к 2024 году, достигнув свыше 267 тысяч тонн продукции. Этот показатель оказался на 38,9% меньше по отношению к 2023 году.

Кроме того, в стране выловили на 21% трески меньше, чем годом ранее.

Подробнее о том, насколько рыбным окажется этот год для России и вырастет ли цена на этот продукт, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков в эфире телеканала Москва 24.

