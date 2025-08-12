Эксперт рассказал о ситуации на фондовом рынке перед встречей Путина и Трампа

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал о ситуации на фондовом и валютном рынках России. По его словам, инвесторы ожидают предстоящую встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, поэтому на бирже отмечается то рост, то коррекция.

К текущему моменту индекс Московской биржи достиг 2 957 пунктов. Курс доллара находится на отметке 79,79 рубля – существенных колебаний на валютном рынке не зафиксировано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

