12 августа, 11:30

Эксперт рассказал о ситуации на фондовом рынке перед встречей Путина и Трампа

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал о ситуации на фондовом и валютном рынках России. По его словам, инвесторы ожидают предстоящую встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, поэтому на бирже отмечается то рост, то коррекция.

К текущему моменту индекс Московской биржи достиг 2 957 пунктов. Курс доллара находится на отметке 79,79 рубля – существенных колебаний на валютном рынке не зафиксировано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

