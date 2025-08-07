Форма поиска по сайту

07 августа, 07:30

Более 3,5 млн кредитных страховок аннулировали в России за квартал

В России за первый квартал этого года было аннулировано более 3,5 миллиона страховых полисов, оформленных вместе с кредитами. Это в 23 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты связывают рост числа отказов с тем, что банки часто включают страховку в договор без прямого согласия клиента. По закону заемщик может отказаться от полиса в течение 14 дней, если он куплен по собственной инициативе, и в течение 30 дней, если страховка связана с кредитом.

Однако при оформлении ипотеки отказ от страховки обычно невозможен. Специалисты советуют внимательно изучать договор и при необходимости убирать дополнительные услуги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

