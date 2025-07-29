Центробанк РФ открыл форму подачи жалоб на финансовые организации

Центральный банк России запустил сервис, благодаря которому граждане могут оставить жалобу на работу банков, микрофинансовых организаций, страховых компаний, инвестиционного рынка и платформ коллективного финансирования.

Обращения принимаются на сайте регулятора. Поводом для жалобы могут стать скрытые комиссии и навязанные дополнительные услуги, а также проблемы с ОСАГО и сокрытие условий договоров. В случае, если поступившая информация подтвердится, то ЦБ примет необходимые меры.

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