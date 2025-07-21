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21 июля, 14:30

Экономика

В России снизились продажи автомобилей с пробегом

В России снизились продажи автомобилей с пробегом

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В России снизились продажи автомобилей с пробегом. По итогам июня 2025 года на вторичном рынке реализовано 467,4 тысячи машин, что на 6,4% меньше по сравнению с июнем прошлого года.

За первое полугодие 2025 года россияне купили 2,73 миллиона подержанных автомобилей, этот показатель оказался на 0,5% ниже аналогичного периода 2024 года.

Аналитики рынка отмечают, что к концу года ситуация может начать постепенно улучшаться, а общий объем продаж автомобилей с пробегом может достичь 5,86 миллиона машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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