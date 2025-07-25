Фото: depositphotos/VadimVasenin

Стоимость биткоина опустилась ниже 115 тысяч долларов впервые с 10 июля, свидетельствуют данные биржи Binance.

По состоянию на 10:12 по московскому времени стоимость криптовалюты снизилась на 2,5% и составила 114,942 тысячи долларов. Однако к 10:19 падение замедлилось, после чего биткоин торговался по цене 115,801 тысячи долларов, что на 1,9% ниже предыдущего значения.

Ранее в России был одобрен закон, предполагающий штраф за оплату криптовалютой. Для обычных граждан он составит от 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 700 тысяч. Закон вступит в силу с 2026 года.

До этого экономист Андрей Бархота предостерег россиян от операций по вложению в биткоин. По его словам, криптовалюта остается ненадежным видом вложения из-за непредсказуемости курса, длительной конвертации и операционных рисков. Кроме того, существует опасность мошенничества, добавил эксперт.