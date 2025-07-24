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24 июля, 11:23

Экономика

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 79 рублей

Фото: 123RRF/kadirorhan

Внебиржевой курс доллара преодолел порог 79 рублей впервые с 11 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 11:25 по московскому времени американская валюта выросла на 88 копеек по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 79,15 рубля.

Ожидается, что в сентябре курс доллара вырастет до 90 рублей. Как отмечают экономисты, из-за неопределенности точный прогноз затруднителен, но рост американской валюты неизбежен.

Этому будут способствовать рост импорта, увеличение доходов и зарплат, а также туристический сезон, когда россияне будут обменивать рубли на доллары перед поездкой за границу.

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экономика

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