Индекс Московской биржи вырос до 2 808 пунктов

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал, что индекс Московской биржи 21 июля показал рост примерно на 1% и достиг отметки 2 808 пунктов. Большинство российских акций также торгуются в зеленой зоне.

На валютном рынке курс рубля составляет 78,18 за один доллар. Цыганков отмечает, что если Центральный банк на этой неделе снизит ключевую ставку, это может привести к ослаблению рубля. В случае снижения ставки до 18% курс доллара может приблизиться к отметке 80 рублей.

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