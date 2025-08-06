Эксперт Карпычева назвала самый выгодный вид вкладов в 2025 году

Фото: 123RF/lightmanpic

Долгосрочные вклады могут быть более выгодными в 2025 году, но только если вложенные деньги точно не понадобятся в ближайшее время. Об этом Москве 24 рассказала независимый финансовый советник Анна Карпычева.

Ранее РИА Новости со ссылкой на исследование финансового маркетплейса сообщили, что большинство россиян предпочитают делать банковские вклады на короткий срок. Например, в июле 35% пользователей интересовались вкладами на три месяца, 30% – на шесть, 21% – на год, а 13% – на месяц.

Карпычева напомнила, что в последние годы ставка Центрального банка росла, и вслед за этим периодически повышались проценты по вкладам.

"Поэтому не было смысла фиксировать деньги на депозите на долгое время: выгоднее переоткрывать вклад под более высокую ставку", – пояснила эксперт.

Однако сейчас эта тактика не работает, поскольку есть тенденция на понижение ключевой ставки. Соответственно, ставки по вкладам тоже будут "тянуться вниз", объяснила специалист.





Анна Карпычева независимый финансовый советник В данных экономических условиях есть смысл размещать деньги на долгосрочных вкладах, например на три года. По ним, скорее всего, будет более высокий процент. К тому же, выбрав вклад не с плавающей процентной ставкой, а фиксированной, можно быть уверенным, что доход не изменится до конца срока действия.

"Однако не советую гнаться за прибылью, если есть риск, что деньги могут понадобиться в ближайшем будущем. Тогда разумнее оперировать краткосрочными вкладами, иначе при досрочном снятии средств можно потерять все проценты", – подчеркнула Карпычева.

