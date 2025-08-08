Форма поиска по сайту

08 августа, 07:15

Экономика

Более чем на 20% выросли продажи жилья в новостройках Москвы и области

Более чем на 20% выросли продажи жилья в новостройках Москвы и области

Продажи жилья в новостройках Москвы и Подмосковья за месяц выросли больше чем на 20%. В лидерах – ТиНАО. В целом, как подсчитали аналитики, в июле в столичном регионе зарегистрировано свыше 10 тысяч сделок.

На это повлияло снижение ставок по депозитам. Те, кто держал деньги на вкладах, теперь начали скупать недвижимость. В отдельных банках увеличилось число одобренных заявок по ипотеку. Некоторые застройщики дополнительно запустили выгодные программы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

