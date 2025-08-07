В России могут запретить передавать долги коллекторам после 60 дней просрочки

В России предлагают ограничить передачу долгов коллекторам. Банкам хотят запретить передавать просроченные кредиты, если задержка выплат превышает 60 дней. Теперь такие ситуации кредитные организации будут обязаны решать самостоятельно, без участия коллекторских агентств.

По мнению авторов инициативы, это станет стимулом для банков раньше вступать в контакт с заемщиком, чтобы избежать накопления долгов. Чем раньше начнется работа с клиентом, тем меньше будут потери. Поводом для предложения стал рост общей задолженности.

