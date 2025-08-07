Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 08:30

Общество

В России могут запретить передавать долги коллекторам после 60 дней просрочки

В России могут запретить передавать долги коллекторам после 60 дней просрочки

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 742 мм ртутного столба 7 августа

Москвичи могут посетить мастер-класс по управлению робособаками

"Утро": скорость ветра в столице составит 8 м/с 7 августа

Домашнюю косметологию обсудят в программе "Миллион вопросов"

Мастера индустрии красоты и спорта стали чаще получать нежелательное внимание клиенток

Понижение температуры до 18 градусов спрогнозировали в столице 7 августа

В Москве впервые зарегистрировали брак на речном лайнере

315 детей родились в Москве 6 августа

В России предложили ввести мораторий на разведение беспородных животных

В России предлагают ограничить передачу долгов коллекторам. Банкам хотят запретить передавать просроченные кредиты, если задержка выплат превышает 60 дней. Теперь такие ситуации кредитные организации будут обязаны решать самостоятельно, без участия коллекторских агентств.

По мнению авторов инициативы, это станет стимулом для банков раньше вступать в контакт с заемщиком, чтобы избежать накопления долгов. Чем раньше начнется работа с клиентом, тем меньше будут потери. Поводом для предложения стал рост общей задолженности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика