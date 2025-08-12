Форма поиска по сайту

12 августа, 11:15

Трамп назвал визит Путина в США жестом уважения

Трамп назвал визит Путина в США жестом уважения

В Госдуме предложили отменить домашние задания в школах

Российские войска освободили Луначарское в ДНР

Отели Аляски резко подняли цены перед встречей Путина и Трампа

Дональд Трамп "почти поехал в Россию" в четвертый раз

Трамп назвал грядущую встречу с Путиным "пробной"

Трамп ждет конструктивного разговора с Путиным

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 августа

Трамп заявил, что "едет в Россию"

Трамп заявил, что "едет в Россию" для встречи с Путиным

Американский президент Дональд Трамп назвал визит Владимира Путина в США жестом уважения. Первая с 2019 года встреча лидеров России и США может пройти не 15 августа, а 16 по московскому времени из-за 11-часовой разницы с Аляской.

Накануне Трамп на пресс-конференции оговорился, заявив, что в пятницу он "едет в Россию". Пользователи соцсетей бурно отреагировали, шутя о "возвращении Аляски". Позже политик уточнил, что встреча все же состоится в США, хотя визит в Россию также не исключается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Мирные переговоры по Украине
