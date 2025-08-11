Форма поиска по сайту

11 августа, 17:30

Экономика

Эксперт рассказал об изменениях на фондовом рынке после объявления встречи Путина и Трампа

Экономический обозреватель Константин Цыганков рассказал о ситуации на российском фондовом рынке после объявления переговоров Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

По словам эксперта, индекс Мосбиржи достиг 3 000 пунктов, и рост продолжается.

Однако, по мнению Цыганкова, рынкам и бизнесу не стоит ожидать быстрых изменений, ведь это будут только первые переговоры лидеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикаполитикавидеоНаталия ШкодаКонстантин Цыганков

