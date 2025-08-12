ЦБ назвал отключение интернета одной из причин увеличения спроса на наличные

Фото: depositphotos/Fascinadora

В Центробанке (ЦБ) назвали отключение интернета одной из причин увеличения спроса на наличные, сообщает RT со ссылкой на заявление регулятора.

В Банке России отметили, что спрос оказался немного выше показателей прошлых лет.

"Отклонение может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчетов на фоне новостей о <...> временном отключении интернета", – заметили в ЦБ.

Другой причиной роста спроса на наличные стали нововведения в законодательстве, касающиеся мониторинга платежей, добавил регулятор.

Ранее ЦБ предложил новые даты массового внедрения цифрового рубля. Банки должны предоставить своим клиентам возможность совершать переводы и платежи с помощью цифрового рубля с 1 сентября 2026 года.

Соответствующие поправки к законопроекту регулятор уже направил в Госдуму. При этом, как отмечает Банк России, с этого года торговые компании, выручка которых за прошлый год составила более 120 миллионов рублей, должны предоставить потребителям возможность оплачивать товары и услуги с помощью цифрового рубля.

