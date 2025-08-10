Депутат Миронов предложил ограничить наценку на 25 основных продуктов

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Наценка на 25 основных социально значимых продуктов питания не должна быть выше 15% от закупочной цены. Об этом заявил председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

"У нас есть идея о перечне из примерно 25 продуктов, который утверждается правительством", – цитирует его ТАСС.

По словам Миронова, в настоящее время наценка на продукты может составлять от 100 до 200%. В связи с этим председатель партии призвал государство вмешаться в данный вопрос.

Ранее в Госдуме предложили пересмотреть список социально значимых товаров и исключить из него "премиальные" продукты, например мясо на кости, ребрышки или круассаны. По мнению депутата Сергея Лисовского, когда разрабатывалась первая версия перечня, власти опирались на опыт и законодательство СССР.

Однако в то время в стране наблюдался дефицит товаров, и они производились только в одном виде для каждого наименования, соответственно, разнообразия не было, подчеркнул депутат. В настоящее время к основным продуктам относится все мясо, за исключением бескостного. Однако продукция на кости может стоить дорого, при этом еще десять лет назад такой товар был не востребован.

