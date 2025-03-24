"Известия": премиальные продукты могут исключить из списка социально значимых товаров

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В Госдуме предложили пересмотреть список социально значимых товаров и исключить из него "премиальные" продукты, например мясо на кости, ребрышки или круассаны. Депутат Сергей Лисовский уже обсудил эту тему с представителями Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сообщает газета "Известия".

В список включены 24 продукта: различные виды мяса, молоко, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и другие. В случае если в течение двух месяцев в определенном регионе цены на эти продукты вырастут более чем на 10%, правительство имеет право вмешаться и регулировать стоимость. В свою очередь, Лисовский предложил стабилизировать цены пересмотром списка и исключением из него товаров, которые перестали быть базовыми.

По мнению парламентария, когда разрабатывалась первая версия перечня, власти опирались на опыт и законодательство СССР. Однако в то время в стране наблюдался дефицит товаров, и они производились только в одном виде для каждого наименования, соответственно, разнообразия не было, подчеркнул депутат.

В настоящее время к основным продуктам относится все мясо, за исключением бескостного. Однако продукция на кости может стоить дорого, при этом еще десять лет назад такой товар был не востребован.

Аналогичная ситуация с хлебобулочными изделиями, рыбой, фруктами и другими продуктами, которые в настоящее время широко представлены в магазинах. Лисовский отметил, что стоимость этих товаров может значительно вырасти, однако их подверженность госрегулированию представить сложно.

Депутат указал, что при существовании точного списка товаров изготовители смогут удерживать низкие цены на позиции. Производители согласны соблюдать эти требования, если они смогут покрыть свои расходы на поддержание цен за счет увеличения стоимости премиальных товаров, подчеркнул он.

"Плюс ко всему нужно понимать, что уровень бедности в РФ ежегодно снижается, а число обеспеченных граждан, готовых тратить средства на более дорогие товары, увеличивается", – добавил Лисовский.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин согласился, что существующий в данный момент список социально значимых товаров неактуален. К примеру, такие продукты, как спагетти, молоко от фермерских хозяйств, говядина и баранина на кости, уже не могут считаться социально значимыми, поскольку их производство, стоимость и технологии не соответствуют этому определению.

"Социально значимые товары – достаточно узкая категория, которая ориентирована на определенного потребителя. Производители предлагают рынку дешевые товарные позиции. Но невозможно создавать в любых объемах широкую номенклатуру таких товаров – это невыгодно, поэтому этот перечень продуктов желательно актуализировать", – рассказал Юшин и добавил, что в России нет дефицита продуктов, а потребление бьет рекорды.

По словам исполнительного директора ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, стоимость товара на полке формируется под влиянием баланса между спросом и предложением. Чтобы контролировать цены, компании необходимо понимать, какие товары из своего ассортимента они могут производить с прибылью.

В качестве примера он привел ситуацию с шлифованным рисом, который в магазинах продается в разных вариациях, однако все его виды находятся в разных ценовых категориях.

Востриков считает, что необходимо выявить товары, которые действительно имеют социальную значимость. Такой подход позволит торговым сетям и поставщикам перераспределить прибыль на другие товарные позиции. В результате бизнес сможет производить базовые товары в необходимых количествах, как отметил эксперт.

В свою очередь, глава Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) Артур Гафаров указал, что социально значимыми могут считаться не только доступные и популярные продукты питания, но и товары из более дорогих категорий. При этом четкого определения социально значимых товаров не существует.

Необходимо тщательно проанализировать и обсудить все аспекты предложения Лисовского, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Он также уточнил, что необходимости ограничивать наценки на премиальные сорта мяса нет, поскольку сейчас потребители могут позволить себе такие покупки.

Ранее ФАС предложила крупнейшим торговым сетям присоединиться к ограничению наценок на социально значимые товары. В службе уточнили, что обращение поступило к сетям, которые ранее не брали на себя добровольные обязательства по ограничениям наценки.

Предложение поступило сетям "Окей", "Лента", "Метро", "Зельгрос", "Мария Ра", "Магнолия", "Монетка" и ряду других магазинов. В службе считают, что участие розничных сетей в инициативе не только сделает социально значимые продукты более доступными для населения, но и повысит конкурентоспособность магазинов.