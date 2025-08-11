Более половины россиян признались, что работают в отпуске из-за страха упустить важное

Согласно опросу, более половины россиян продолжают работать в отпуске из-за страха упустить важные процессы. Часть сотрудников выполняет текущие задачи в полном объеме, треть готова подключиться при форс-мажоре.

Эксперты отмечают, что увольнением за отказ трудиться в отпуске работодатели, как правило, не угрожают, однако случаи злоупотреблений возможны. Зафиксированные нарушения можно оспорить через профсоюз, трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.