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19 июня, 19:30

Экономика

Четыре московские компании вошли в федеральный проект "Производительность труда"

Четыре московские компании вошли в федеральный проект "Производительность труда"

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Четыре столичные компании присоединились к федеральному проекту "Производительность труда". Соглашения с ними подписало правительство Москвы. Об этом на полях международного экономического форума в Санкт-Петербурге рассказала Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы.

Как столица поддерживает бизнес? С какими вызовами сталкивается экономика города? Какие новые возможности эти вызовы открывают?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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