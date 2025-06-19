Четыре московские компании вошли в федеральный проект "Производительность труда"

Четыре столичные компании присоединились к федеральному проекту "Производительность труда". Соглашения с ними подписало правительство Москвы. Об этом на полях международного экономического форума в Санкт-Петербурге рассказала Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы.

Как столица поддерживает бизнес? С какими вызовами сталкивается экономика города? Какие новые возможности эти вызовы открывают?

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