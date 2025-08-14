Юрист Воропаев: наказать за "иранскую тонировку" могут без измерения светопропускания

В России предложили увеличить штраф за использование "иранской тонировки". Действительно ли она влияет на безопасность дорожного движения, разбиралась Москва 24.

Полная приватность

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Штраф до 15 тысяч рублей за использование "иранской тонировки" предложил ввести Национальный автомобильный союз (НАС). Предложение уже было направлено в МВД, сообщил вице-президент общественной организации Антон Шапарин.

Такая тонировка представляет собой съемные шторки, которые легко крепятся и снимаются со стекол машины.

"Количество людей, которые явно грубо, показательно нарушают действующие правила, растет с каждым годом, появляются новые изделия. Если раньше вешали такие гардины из ткани, которые напоминали домашние шторы, то сейчас появились некие иранские занавески – это выдвижная пленка, которую можно увидеть практически на каждой газели даже в Москве", – рассказал Шапарин.





Антон Шапарин вице-президент НАС Здесь необходимо действовать еще и потому, что это влияет на безопасность дорожного движения, влияет крайне негативно – резко снижает видимость на дороге у водителя, резко снижает его способность адекватно воспринимать вызовы, в том числе, например, замечать электросамокатчиков, пешеходов и т. д., особенно в темное время суток.

Эксперт подчеркнул, что ужесточение правила также позволит эффективнее бороться с угрозой терроризма и преступностью.

Вице-президент НАС Ян Хайцеэр в беседе с Москвой 24 добавил, что в 99,9% случаев тонировку ставят для "внутреннего уюта", а не в попытке отгородиться от солнечного света.

"Грубо говоря, автомобиль – это "консервная банка", и она в любом случае нагревается. Однако комфортные условия легко создать с помощью открытого окна или кондиционирования салона", – заметил эксперт.

Пользователи Сети также поддержали запрет на "иранскую тонировку".

"Никогда не тонировал ни одну свою машину. И не буду. Ну, а про тонировку лобового стекла... Это вообще бред полный. Еще забавляет новая мода приделывать черные шторки, смотрится это просто нелепо. Но правильно говорят, что мода каждые 20 лет возвращается", "Тонировка – однозначно зло, с которым нужно бороться всеми способами, самыми драконовскими. Я бы ввел в штрафные санкции лишение прав за повторное нарушение (первый раз штраф в 5 000 рублей), тогда бы быстро побежал народ сдирать свою тонировку", – писали пользователи Сети.

Большие риски

Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев в беседе с Москвой 24 отметил, что "иранскую тонировку" сложно назвать тонировкой в общепризнанном понимании, так как она не прилегает плотно к стеклу.





Лев Воропаев автоюрист и правозащитник В данном случае мы видим подобие шторки, которая ухудшает и ограничивает обзор. То есть это скорее предмет, а не тонировка, поэтому любой сотрудник автоинспекции может оштрафовать за нее даже без измерения светопропускания стекла.

При этом он добавил, что обычно водителей штрафуют, когда светопропускание ниже 70% на передних боковых и лобовых стеклах. Сегодня штраф за это составляет 500 рублей.

"Также важно понимать, что запрещены и все остальные детали тюнинга, которые не предусмотрены заводом производителя, включая изменения фар или установку другого глушителя", – заключил юрист.

В то же время у некоторых экспертов подобная инициатива вызывала вопросы. К примеру, автогонщица Ирина Сидоркова в беседе с RT хоть и поддержала запрет, однако высказала сомнения, что он будет работать эффективно.





Ирина Сидоркова автогонщица Водитель, заметив инспектора, просто убирает шторку или пленку, и нарушение исчезает. Даже повышенный штраф в этом случае не сработает, если инспектор физически не сможет зафиксировать факт использования.

"С другой стороны, без четкой процедуры фиксации нарушений и однозначных технических критериев – какие изделия считать нарушением, как измерять светопропускание при съемных конструкциях и в каких случаях допускается защита от солнца – новые санкции рискуют ударить по тем, кто использует шторки лишь в пробках или на стоянке", – заметила автогонщица.

Автоюрист Сергей Радько, в свою очередь, рассказал "360", что точной статистики, мешает ли "иранская тонировка" и насколько, никто не приводил.

"Когда будут четкие научные данные, тогда можно говорить о запрете продажи или каком-то другом ограничении", – добавил он.

Кроме того, депутат Госдумы Ярослав Нилов пояснил "Парламентской газете", что в жаркую погоду управлять машиной с затонированными передними боковыми стеклами "более безопасно и комфортно". Поэтому вместо запретов он предложил пересмотреть ГОСТ в пользу водителей.

