Юрист Воропаев: наказать за "иранскую тонировку" могут без измерения светопропускания

В России предложили увеличить штраф за использование "иранской тонировки". Действительно ли она влияет на безопасность дорожного движения, разбиралась Москва 24.
Полная приватность
Штраф до 15 тысяч рублей за использование "иранской тонировки" предложил ввести Национальный автомобильный союз (НАС). Предложение уже было направлено в МВД, сообщил вице-президент общественной организации Антон Шапарин.
Такая тонировка представляет собой съемные шторки, которые легко крепятся и снимаются со стекол машины.
"Количество людей, которые явно грубо, показательно нарушают действующие правила, растет с каждым годом, появляются новые изделия. Если раньше вешали такие гардины из ткани, которые напоминали домашние шторы, то сейчас появились некие иранские занавески – это выдвижная пленка, которую можно увидеть практически на каждой газели даже в Москве", – рассказал Шапарин.
Эксперт подчеркнул, что ужесточение правила также позволит эффективнее бороться с угрозой терроризма и преступностью.
Вице-президент НАС Ян Хайцеэр в беседе с Москвой 24 добавил, что в 99,9% случаев тонировку ставят для "внутреннего уюта", а не в попытке отгородиться от солнечного света.
"Грубо говоря, автомобиль – это "консервная банка", и она в любом случае нагревается. Однако комфортные условия легко создать с помощью открытого окна или кондиционирования салона", – заметил эксперт.
Пользователи Сети также поддержали запрет на "иранскую тонировку".
"Никогда не тонировал ни одну свою машину. И не буду. Ну, а про тонировку лобового стекла... Это вообще бред полный. Еще забавляет новая мода приделывать черные шторки, смотрится это просто нелепо. Но правильно говорят, что мода каждые 20 лет возвращается", "Тонировка – однозначно зло, с которым нужно бороться всеми способами, самыми драконовскими. Я бы ввел в штрафные санкции лишение прав за повторное нарушение (первый раз штраф в 5 000 рублей), тогда бы быстро побежал народ сдирать свою тонировку", – писали пользователи Сети.
Большие риски
Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев в беседе с Москвой 24 отметил, что "иранскую тонировку" сложно назвать тонировкой в общепризнанном понимании, так как она не прилегает плотно к стеклу.
При этом он добавил, что обычно водителей штрафуют, когда светопропускание ниже 70% на передних боковых и лобовых стеклах. Сегодня штраф за это составляет 500 рублей.
"Также важно понимать, что запрещены и все остальные детали тюнинга, которые не предусмотрены заводом производителя, включая изменения фар или установку другого глушителя", – заключил юрист.
В то же время у некоторых экспертов подобная инициатива вызывала вопросы. К примеру, автогонщица Ирина Сидоркова в беседе с RT хоть и поддержала запрет, однако высказала сомнения, что он будет работать эффективно.
"С другой стороны, без четкой процедуры фиксации нарушений и однозначных технических критериев – какие изделия считать нарушением, как измерять светопропускание при съемных конструкциях и в каких случаях допускается защита от солнца – новые санкции рискуют ударить по тем, кто использует шторки лишь в пробках или на стоянке", – заметила автогонщица.
Автоюрист Сергей Радько, в свою очередь, рассказал "360", что точной статистики, мешает ли "иранская тонировка" и насколько, никто не приводил.
"Когда будут четкие научные данные, тогда можно говорить о запрете продажи или каком-то другом ограничении", – добавил он.
Кроме того, депутат Госдумы Ярослав Нилов пояснил "Парламентской газете", что в жаркую погоду управлять машиной с затонированными передними боковыми стеклами "более безопасно и комфортно". Поэтому вместо запретов он предложил пересмотреть ГОСТ в пользу водителей.