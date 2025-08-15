Объем внешней торговли между РФ и США вырос на 30%

Объем внешней торговли между РФ и США за первое полугодие 2025 года вырос на 30% по сравнению с 2024 годом.

Этот показатель достиг 2,8 миллиарда долларов. Больше всего Россия поставляет в Соединенные Штаты удобрения, обогащенный уран, платину и другие ресурсы. Вашингтон, в свою очередь, продает Москве фармацевтические товары и медицинские приборы.

Подробнее о том, как изменяются экономические отношения между двумя странами в преддверии саммита на Аляске рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков в эфире телеканала Москва 24.

