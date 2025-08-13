Открыть бизнес онлайн будет проще с приложением "Моя подпись"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Предпринимателям в России будет удобнее регистрировать онлайн-бизнес с помощью приложения "Моя подпись", сообщается на сайте ФНС.

Приложение входит в сервис "Старт бизнеса онлайн", который позволяет полностью дистанционно зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись и открыть счет в банке.

"Применение в нем мобильного приложения "Моя подпись" упрощает выпуск подписи для бизнеса и открытие счета в банке", – говорится в сообщении.

Для получения подписи нужно скачать программу и пройти идентификацию по биометрии.

"Приложение "Моя подпись" позволяет получить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС России", – отметили в пресс-службе.

Программа хранит секретный ключ, с помощью которого можно подписывать документы, а также не требует настройки специальных программ на компьютере. Все важные бумаги находятся в разделе "Подписание". При наличии ошибок можно отказаться от подписи, заключили в ФНС.

