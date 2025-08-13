Компания Sony прекратила деятельность в РФ

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHER JUE

Представительство японской корпорации Sony Mobile Communications "Сони мобайл коммюникейшнз рус" прекратило деятельность в России, завершив самоликвидацию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

В материалах указано, что организация закончила работать 11 августа 2025 года. Необходимые для ликвидации документы поступили в Федеральную налоговую службу (ФНС) 10 октября 2024-го.

Sony уже пыталась пройти процедуру самоликвидации в 2023 году, однако тогда она получила отказ.

Ранее стало известно, что основное юридическое лицо корпорации Microsoft в России – ООО "Майкрософт РУС" – решило подать заявление о банкротстве. Фирма, зарегистрированная на Крылатской улице в Москве, обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением должника о признании ООО несостоятельным.

