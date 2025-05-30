Основное юрлицо Microsoft в РФ подало заявление на банкротство

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Основное юридическое лицо корпорации Microsoft в России – ООО "Майкрософт РУС" – решило подать заявление о банкротстве. Об этом говорится на портале "Федресурс".

Фирма, зарегистрированная на Крылатской улице в Москве, решила обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением должника о признании ООО несостоятельным, то есть банкротом. Среди кредиторов компании указан Газпромбанк.

При этом, по данным сервиса, у Microsoft в РФ есть еще три юрлица: "Майкрософт девелопмент центр РУС", "Майкрософт мобайл РУС" и "Майкрософт пейментс рус".



Ранее корпорация закрыла свои филиалы и подразделения в 13 российских городах. В частности, пять подразделений, которые находились в Москве, Владивостоке, Воронеже, Красноярске и Ярославле, закрыты в начале текущего года. При этом еще в апреле компания не планировала ликвидировать свое юрлицо.

