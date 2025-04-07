Microsoft не планирует ликвидировать свою российскую компанию

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Корпорация Microsoft не планирует ликвидировать свое российское юридическое лицо ООО "Майкрософт Рус". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

В службе подчеркнули, что планы компании "остаются неопределенными", на что указывает соблюдение правительственных ограничений в плане условий ведения бизнеса в России.

Кроме того, "Майкрософт Рус" в дальнейшем будет наблюдать за изменениями в ограничениях и, исходя из этого, определять дальнейшую деятельность в России.

В отчете компании отмечается, что в 2024 году российское юрлицо Microsoft показало рост чистой прибыли на 38,9%, достигнув отметки в 174,114 миллиона рублей. При этом валовая прибыль снизилась на 21,4%, составив 78,3 миллиона рублей, а выручка уменьшилась на 23,6%, достигнув 161,6 миллиона рублей.

Кроме того, в документах указано, что в 2024 году единственным клиентом компании стало иностранное подразделение корпорации Microsoft Ireland Operations Limited. Сумма продаж составила 161,607 миллиона рублей.

В прошлом году "Майкрософт Рус" выполняла свои финансовые обязательства перед кредиторами, производила выплаты сотрудникам и уплачивала налоги и сборы в бюджет, говорится в отчете.

В начале апреля текущего года стало известно, что Microsoft закрыла свои филиалы и подразделения в 13 российских городах в период с декабря 2024 года по январь 2025 года.

В частности, свою деятельность завершили офисы в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Москве, Владивостоке, Воронеже и ряде других городов. Однако о причинах такого решения компания не сообщала.